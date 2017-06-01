Сбежавшего главу якудза задержали в Таиланде по снимку в Facebook

В Таиланде благодаря фотографии на Facebook задержали Синэхару Сираи, сбежавшего главу якудза. Об этом 11 января написали в газете Bangkok Post.

Как сообщают таиландские СМИ, задержанный 74-летний мужчина долгое время руководил криминальной группировкой "Ямагути-гуми", которая была самой крупной в Японии. Его объявили в розыск в 2003 году, обвинив в причастности к убийству влиятельного члена конкурирующей преступной организации. С тех пор он 14 лет скрывался от правосудия.

Синэхару Сираи поймали в центральном регионе страны - Лопбури, где он жил вместе с супругой. Его удалось обнаружить благодаря публикации одного из пользователей социальной сети из Таиланда. На размещенном снимке запечатлен человек с обнаженным торсом, на котором видны специфические татуировки японской мафии. Проведя расследование, полицейские определили его личность, а затем и местоположение.