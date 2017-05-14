В Петербурге 15-летняя школьница "заминировала" школу

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница "заминировала" школу. Отмечается, что инцидент произошел 6 января 2018 года.

Как стало известно, в полицию позвонила неизвестная девушка и сообщила о том, что в здании учебного учреждения находится бомба. "Террористка" также отметила, что школа находится на улице Олеко Дундича. На место выехали кинологи с собаками, а также саперы, которые проверили учебное учреждение, однако взрывчатку обнаружить так и не удалось.

Вскоре специалистам удалось отследить "террористку". Ей оказалась 15-летняя школьница, обучающаяся в данном учреждении. Было возбуждено уголовное дело в отношении школьницы, ее отпустили под подписку о невыезде.