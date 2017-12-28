В Лас-Вегасе выставка электроники CES на два часа лишилась электричества

11 января в Лас-Вегасе крупнейшая выставка электроники CES-2018 на два часа лишилась электроэнергии. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Организаторы и представители компании-поставщика энергии объяснили, что сбой произошёл на одном из трансформаторов из-за интенсивных дождей. СМИ отмечает, что для пустынного региона не свойственны обильные осадки, однако ливень недавно затопил также парковки вблизи залов для выставки.

Корреспонденты CNN рассказали, что стенды и пресс-центр организации остались без света. Многие участники не смогли показать свои разработки в условиях отсутствия электричества. Другие же исхитрились продолжить работу, освещая свои платформы экранами ноутбуков и смартфонов. Аварийные генераторы позволили обеспечить wi-fi.