В Уфе во время командировки хозяина снесли жилой дом

В Уфе жилой дом снесли во время командировки его владельца. Об этом в январе рассказали в социальных сетях.

Башкирец Фарит Шайнуров был шокирован, когда увидел развалины на месте своего двухэтажного дома, где на момент его отъезда оставались все личные вещи. По словам мужчины, о происшествии никто не предупреждал заранее. Среди прочего, останками здания завалило бытовую технику. Фарид Шайнуров и его сожители подозревают в сносе строительную компанию, которая возводит многоэтажку по соседству. Представители предприятия отрицают свою причастность к уничтожению жилья.

Региональные СМИ сообщают, что здание включили в программу по расселению аварийных домов. Однако жильцы решили оспорить решение властей в судебном порядке. Потерпев поражение в местной инстанции, они отправили иск в Верховный суд. Однако там дело рассмотреть не успели. Теперь ситуацию расследует полиция.