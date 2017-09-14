В Пуровском районе задержан мужчина, который чуть не убил друга в новогоднюю ночь

В отделение полиции в поселке Ханымей первого января около пяти часов утра поступило телефонное сообщение от фельдшера местной участковой поликлиники, о том, что за срочной медицинской помощью обратился молодой человек.

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному кругу, его забрали в реанимационное отделение клиники Ноябрьска. В ходе проверки вызова сотрудники выяснили, что жертва находилась на территории Хамыневского водозабора в балке без номера. В ходе застолья между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку, в результате которой подозреваемый нанес приятелю несколько ножевых ранений в живот. После госпитализации потерпевшего, нарушителя на месте инцидента задержали представители правоохранительных органов.

Ранее уже судимый злоумышленник чистосердечно раскаялся. С нег взяли подписку о невыезде. Продолжается расследование уголовного дела. Ранее стало известно, что в Ноябрьске обнаружили тела мужчины и женщины. Личности погибших уже установили.