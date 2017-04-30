Американский хакер Дурачински 13 лет следил за людьми

В США задержали американского хакера Филлип Дурачинского, который на протяжении 13 лет вел слежку за тысячами пользователей. Такое объявление 10 января сделали в Минюсте.

Житель Огайо обвиняется в 16 правонарушениях. Согласно информации правоохранителей, он создал вирусную программу Fruitfly, предоставляющую Филлипу Дурачинскому управлять зараженными компьютерами и хранящимися на них файлами. Среди прочего, злоумышленник мог сохранять скриншоты экранов, сохранять данные, введенные клавиатурой, активировать камеры и микрофоны компьютеров, а также делать видео и аудиозаписи.

В министерстве юстиции США утверждают, что Филипп Дурачинский воровал конфиденциальную информацию своих жертв. В том числе, данные о банковских счетах, налоговые и медицинские сведения. Также он подсматривал и прослушивал людей, сидящих за своими ПК. За подобные правонарушения обвиняемому грозит солидный срок заключения.