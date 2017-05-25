11 января после ДТП в Новосибирской области скончались шесть человек. Об этом уведомили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Автокатастрфоа произошла примерно в 10:30 на участке трассы Р256 Новосибирск - Барнаул при участии двух автомобилей. На 111 километре столкнулись Toyota Opa и Honda Stream. По предварительной версии правоохранительных органов, водитель Toyota по неустановленной причине оказался на встречной полосе, где и протаранил другого участника аварии.

Как добавляют представители ведомства, шестеро потерпевших погибли сразу, не выдержав полученных ранений. Кроме того, жертвами происшествия стали ещё четверо, получив повреждения различной сложности. Как сообщают в Минздраве, их госпитализировали в Черепановскую районную больницу. Среди травмированных есть девочка 11 лет, которую поместили в реанимацию. Кроме неё пострадали лишь мужчины. Им проводят обследование и помогают справиться с шоком.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства. На месте также работают спасатели, которые ликвидируют последствия.