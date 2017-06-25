В Ростове мошенник под видом полицейского вымогал деньги у прохожих

В Ростове-на-Дону мужчина прикидывался сотрудником полиции и вымогал у прохожих деньги. Так, мошенник орудовал на одном из автовокзалов в Ростове.

Как стало известно, под видом правоохранителя мошенник подошел к 27-летнему жителю Батайска на автовокзале и представился. Он сразу же стал угрожать мужчине, что задержит его, если тот не заплатит ему денег. Житель Батайска заплатил мошеннику 10 тысяч рублей и тот удалился.

Спустя некоторое время обманутый мужчина обратился в полицию за помощью и сообщил, что правоохранитель вымогал у него деньги. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", правоохранителям удалось задержать подозреваемого. За факт мошенничества преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.