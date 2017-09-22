Ростовчане возмутились переполненной маршруткой

Жители Ростова-на-Дону возмутились переполненной маршруткой, курсирующей по Северному жилому массиву. 10 января они разместили свои жалобы в социальной сети, подтвердив фотографией.

Один из ростовчан поделился снимком, сделанным в салоне забитого людьми микроавтобуса, следующего по маршруту №27 "Центральный рынок – мкр. Суворовский". Автор также добавил текстовое сообщение, что пассажиры сидят практически на головах друг у друга.

Другие горожане неоднозначно отреагировали на публикацию. Его поддержали люди, столкнувшиеся с подобными проблемами. В частности, отмечается загруженность 90-го и 89-го маршрутов, а также №1, в которых регулярно возникает давка.

Однако многие не согласились с претензиями, отметив переполненность любого общественного транспорта в час пик. Другие отметили, что причиной явления стоит считать большой наплыв людей с окраин, которые стремятся посетить городской центр.