В Ставропольском крае мужчина изнасиловал и убил 12-летнего племянника

В Ставропольском крае 24-летний мужчина изнасиловал и убил своего 12-летнего племянника. Отмечается, что убийство произошло в селе Новосреднем.

Как стало известно, 19 февраля 2017 года в полицию обратился отец 12-летнего мальчика, который сообщил о пропаже сына. Так, он рассказал, что в последний раз мальчик виделся с братом своей мамы. Когда правоохранители задержали 24-летнего дядю мальчика, тот рассказал, что разговаривал с ребенком и после этого подросток пошел домой. В ходе допроса он стал путаться в показаниях и в итоге признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал ребенка, а затем задушил его.

Было возбуждено уголовное дело, следователям удалось обнаружить труп ребенка, так как подсудимый пошел на сотрудничество со следствием и рассказал о его местонахождении. В настоящий момент насильнику грозит пожизненное тюремное заключение.