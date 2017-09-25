В Карелии педофила приговорили к лишению свободы на 14 лет

В Карелии к 14 годам лишения свободы приговорили педофила из Олонца, который изнасиловал девочку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Суд посчитал доказательства государственных обвинителей достаточными для вынесения приговора. Согласно версии следователей, 48-летний мужчина насильно склонил дочь своей сожительницы к сексуальному акту. При этом ребенок находился в беспомощном состоянии.

В связи с обнаруженными фактами, обвиняемого осудили в рамках пункта "б" 4 части 132 статьи Уголовного кодекса. Отбывать наказание преступнику предстоит в колонии строгого режима.