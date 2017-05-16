В Уфе многодетный отец задолжал по алиментам 11 миллионов рублей

Отец четверых детей из Уфы задолжал своей бывшей супруге 11 миллионов рублей. Однако ряд административных санкций воззвали к совести правонарушителя.

Представители регионального управления ФССП сообщают, что в Уфе мужчина задолжал по алиментам крупную сумму в 11 миллионов рублей. Стало известно, что сначала он содержал своих четверых детей не регулярно, а потом и вовсе о них забыл.

Для того, чтобы вынудить горе-отца расплатиться по счетам, судебные приставы применили к нему ряд административных ограничений. В частности, у нарушителя отобрали водительские права и значительно ограничили правомочности на квартиру, которую тот намеревался продать.

Однако, несмотря на это, долг многодетного отца так и остался невыплаченным. Потому исполнительные власти прибегли к беспроигрышному варианту, они арестовали все акции мужчины. На данный момент правонарушитель уже почти рассчитался по алиментам.