На Алтае молодой человек избил девушку сковородой

31-летний мужчина, проживающий в Онгудайском районе избил свою возлюбленную при помощи сковороды.

Как рассказали в МВД по республике Алтай, он посетил 22-летнюю девушку, проживающую в Горно-Алтайске. Между молодыми людьми произошла ссора. Мужчина с помощью сковороды нанес пару ударов знакомой, после чего при помощи ножа стал угрожать убийством. «Когда обидчик вышел из дома, девушка позвонила в полицию. Она реально восприняла угрозу. Приехавший на место участковый, задержал агрессивно настроенного человека. Задержанный признался в содеянном, а свои действия аргументировал опьянением и ревностью»,- сообщили в полиции.

Утром следующего дня, девушка была вынуждена обратиться за помощью к медикам, а в отношении ревнивца завели дело по ч. 1 статьи 119 УК.