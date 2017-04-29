Во Владивостоке мужчина напал на медсестру в кабинете ЭКГ

Десятого числа текущего месяца в больницу №4 Владивостока неизвестный гражданин влетел в кабинет ЭКГ и нанес удары острым предметом, напоминающим спицу, находящейся там тридцатилетней медсестре. Раненную женщину оперативно госпитализировали.

Нападавшего мужчину удалось задержать с помощью пациентов и персонала поликлиники. Уточняется, что нападавший является сожителем раненной медсестры. Причиной для нападения послужила ссора на почве возникшей ревности.

По данному инциденту Следственным комитетом РФ по Приморскому краю ведется доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.