В Алтае намерены судить бившую учеников учительницу

В Горном Алтае намерены судить учительницу математики, которая избила двух школьников деревянной указкой. Об этом стало известно изданию VistaNews.

Очевидцы сообщают, что женщина в день инцидента пришла на работу огорченной из-за личных проблем. Озвучив плохое самочувствие, учительница попросила учеников 6-го класса вести себя тихо. Однако одна девочка намеренно поступала наперекор её просьбе и самовольно пересела за другую парту к своей подруге, где начала громко разговаривать. Предполагается, что в этот момент преподаватель не выдержала нервного напряжения и ударила по голове ученицу и ее одноклассника, нарушавших покой.

Получив травмы, подростки отправились в медпункт, где специалисты зафиксировали сотрясения и ушибы. В связи с происшествием полиция начала проверять обстоятельства. Вскоре правоохранители собрали необходимые данные и отправили материалы в прокуратуру.

Местные СМИ отмечают, что коллеги и ученики положительно отзываются о подозреваемой. Свидетели также указывают на отсутствие подобных инцидентов в её послужном списке. Сама обвиняемая раскаялась в своём поступке.