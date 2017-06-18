Пьяный мужчина хотел украсть елку из кафе в Улан-Удэ

Празднование Нового Года в Улан-Удэ продолжается. Так, 27-летний житель города не хочет отпускать этот праздник и для продления атмосферы Нового Года украл елку из помещения местного ресторана. Елку с игрушками вскоре вернули владельцам сотрудники вневедомственной охраны.

8 января раздался сигнал пульта охраны росгвардейцев. Охрану вызывали сотрудники одного из местных ресторанов. Подъезжая к ресторану, они заметили убегающего мужчину с украшенной новогодней елкой в руках, а за ним гнались охранники ресторана. Общими усилиями вор был пойман и доставлен в отделение полиции. После опроса сотрудников ресторана стало известно, что молодой человек попросился погреться в ожидании такси. Через некоторое время они услышали непонятные звуки, после которых успели лишь заметить убегающего мужчину с елкой. Сумму ущерба оценили в 6000 рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело.