В Новосибирске подозреваемого в изнасиловании нашли по штрафу ГИБДД

В Новосибирске подозреваемого в изнасиловании удалось задержать по штрафу за превышение скорости от ГИБДД. Об этом уведомили в пресс-службе областного УФССП.

Судебные приставы пригласили горожанина на беседу по случаю неоплаченного штрафа в 500 рублей, полученного за нарушение скоростного режима. Беспечный правонарушитель явился отдел ведомства, чтобы разобраться в ситуации и оплатить необходимую сумму. После его прибытия сотрудники службы обнаружили, что мужчина помещен в федеральный розыск по подозрению в сексуальном преступлении.

Пытаясь не спугнуть разыскиваемого до прибытия полиции, работники УФССП начали имитировать бюрократические задержки и даже успели взыскать положенный штраф. Вскоре полицейские задержали его и в наручниках увезли в следственный изолятор, в котором уже находился вероятный соучастник изнасилования.