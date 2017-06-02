В Москве столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Москве столкнулись сразу три легковых автомобиля. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте в центре города.

Представители пресс-службы управления ГИБДД российской столицы распространили информацию. Согласно данным, 10 января в центральной части мегаполиса столкнулись сразу три автотранспортных средства.

ДТП случилось на оживленной дороге недалеко от бывшей гостиницы «Украина». Сообщается, что после взаимодействия иномарок водители тяжело не пострадали, однако двум из них потребовалась незначительная медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего, а также виновные лица.

Ранее московские полицейские рассказывали, что с запада столицы на вертолете был эвакуирован сбитый автомобилем двухлетний мальчик. О состоянии его здоровья ничего неизвестно.