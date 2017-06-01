В Алтае женщину обманули во время продажи норковой шубы

Жительницу Горно-Алтайска обманули во время продажи норковой шубы через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтаю.

Как уведомляют правоохранители, женщина опубликовала объявление о продаже на одном из сетевых ресурсов. Вскоре с ней по телефону связался мужчина, который выразил согласие на покупку и попросил банковские данные для перевода указанной суммы на карту. Через некоторое время он вновь позвонил и попросил назвать конфиденциальные цифры, потому как финансовую операцию не получалось провести из-за технических причин.

Получив всю необходимую информацию, мошенник перестал выходить на связь и пропал из сотовой сети. После этого со счёта пострадавшей сняли около 9 тысяч рублей. Полицейские проверили телефонный номер и определили, что он зарегистрирован в Татарстане. Запущена проверка.