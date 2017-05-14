Женщину из Балахны оштрафовали за оскорбление начальника в Интернете

Женщину из Балахны оштрафовали за публикацию в Интернете оскорбительных высказываний относительно начальника своего мужа. Об этом уведомили в объединённой пресс-службы нижегородских судов общей юрисдикции.

Согласно информации ведомства, в августе прошлого года горожанка с разных аккаунтов размещала о руководителе супруга отрицательные отзывы в разделе "Доска позора" на сайте города. Суд принял решение, что подобные публикации унизили честь и достоинство человека, против которого были обращены. Автора сообщений определили благодаря IP-адресу, который принадлежит одному из работников предприятия и общий для всех никнеймов.

Во время судебного заседания женщина созналась в своём поступке и выразила раскаяние. Ей предстоит выплатить штраф в размере 1000 рублей.