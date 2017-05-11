Под Оренбургом 2-летняя девочка замерзла возле дома

В Оренбургской области 2-летняя девочка замерзла возле собственного дома. Ее тело спустя два часа нашла мать.

Сотрудники Следственного комитета по уральскому региону начали проверку по эпизоду, который произошел на днях в городе Сорочинск Оренбургской области. К настоящему времени известно, что в частном домовладении без присмотра взрослых примерно на два часа остались маленькие дети. Девочкам-сестрам от двух до пяти лет. Мать, по невыясненным пока причинам, оставила малышек одних и ушла к соседке.

В какой-то момент младшая дочь оказалась без верхней одежды на улице, а дверь за ней захлопнулась. Обратно ребенок самостоятельно вернуться не смог.

Спустя время, когда родительница вернулась обратно, она обнаружила на улице уже бездыханное тело своей девочки. Отмечается, что на теле были следы от обморожения. Экспертизы должны точно определить, от чего наступила смерть ребенка. Пока основной версией следователей остается смерть из-за обморожения всего организма. В отношении женщины начато уголовное преследование.