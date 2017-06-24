В Сергиевом Посаде жители могут стать жертвами из-за обрушившейся парковки

В новом жилом комплексе в Сергиевом Посаде Московской области произошло обрушение подземной парковки. Жители опасаются, что вскоре может рухнуть весь дом.

Новый жилой комплекс в Сергиевом Посаде уже заселен на половину, однако только сейчас жильцы обнаружили, что застройщик крайне некачественно выполнил свою работу. Так, из-за халатности рабочих сегодня стало известно, что целая подземная парковка обрушилась под собственным весом.

Жильцы очень возмущены подобным инцидентом и равнодушием застройщика. Несмотря на то, что рядом с парковкой находится детская площадка, никто не собирается возвращать деньги за квартиры.

Глава администрации Сергиевого Посада всячески прячется от жильцов и журналистов, не желая давать интервью. Как будет разворачиваться скандальная история дальше – остается загадкой.