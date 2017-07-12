В Верхней Пышме полицейские "выгуливали" собаку, сидя в машине

Сотрудники правоохранительных органов Верхней Пышмы вели большую собаку по одной из улиц, не покидая салона служебного авто. Ролик замещен в Instagram одним из свидетелей.

Как можно увидеть при просмотре ролика, автомобиль с включенными спецсигналами движется по дороге, а рядом с ним бежит алабай, которого на поводке держит сотрудник полиции.

Начальник пресс-центра ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал, что накануне вечером 9 января в дежурную часть поступил звонок об агрессивном поведении большой собаки, которая бросалась на прохожих и успела загрызть одно животное. Наряд ППС, прибывший на место, был вынужден применить табельное оружие и произвести предупредительный выстрел в воздух. Животное удалось поймать, после чего его передали ветеринару. По произошедшему инциденту ведется служебная проверка.

На данный момент алабай находится в питомнике. Хозяин собаки устанавливается.