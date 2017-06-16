Под Воронежем задушился во время игры 10-летний мальчик

31 декабря задушился во время игры 10-летний мальчик. Несчастный случай произошел в многодетной семье в Воронежской области.

День перед большим семейным праздником был навсегда омрачен чудовищным несчастным случаем. Сообщается, что два брата игрались в комнате. Младший из них, которому было 10 лет, хотел показать брату свои акробатические способности и стал прыгать с двухъярусной кровати вниз.

В тот момент, когда старший ребенок вышел из комнаты, школьник захотел еще раз потренироваться в прыжках, однако при прыжке зацепился капюшоном куртки за брусок и повис. От сжимания горла он вскоре задохнулся, так как никто не смог ему помочь.

Известно, что он воспитывался в большой многодетной семье, состоящей из двенадцати детей.

Примечательно, что в этой семье из Воронежской области уже не первая трагедия. Также несколько лет назад погиб 11-летний мальчик, а еще раньше от недоедания скончалась маленькая девочка.