Ограбивших квартиру в Подольске нашли по записи камеры наблюдения

Подозреваемого в ограблении квартиры в Подольске удалось отыскать благодаря записи с камеры наблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В отделение полиции обратилась женщина 38 лет с заявлением о грабеже и предоставила видеозапись с места преступления. По её словам, которые подтверждает видео, двое грабителей пробрались в жилище, а затем при помощи силы и угроз ножом принудили потерпевшую вскрыть сейф. После этого они унесли наличные деньги на сумму, превышающую 200 тысяч рублей.

Изучив запись, сотрудники полиции спустя время задержали одного из предполагаемых преступников, которым считают 24-летнего уроженца соседней республики. После обыска у него обнаружили часть украденных денег. Поиски его соучастника продолжаются.