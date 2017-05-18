При постройке курского храма погибла женщина

Летом 2017 года в Курске во время возведения храма произошел несчастный случай. 44-летняя женщина, которая работала на двадцатиметровой высоте без страховки. Она занималась наружными штукатурными работами на строительных лесах и упала на крышу пристройки к храму.

Вызванные медики смогли привести ее в чувства, но до медицинского учреждения живой она не доехала. Данный случай взяли под контроль правоохранители. Они выяснили, что ответственным за проведение штукатурных, шпаклевочных, работ по покраске стен храма выступает ООО «Курскреставрация», все работы выполнялись по договору подряда. За безопасность на стройке отвечал директор данного ООО. В целях экономии, руководителем не были привлечены специально работающие люди на высоте, тем самым он грубо нарушил строительные нормы и правила по охране труда. Не было должного оформления рабочего места и никаких соответствующих документов. Не проводилась инструкция по технике безопасности с работниками, а также никаких оформленных рабочих документов у них не было. Результатом такого халатного отношения к людям и жадности к деньгам, женщина погибла. Уголовное дело против директора ООО «Курскреставрация» направлено в суд.