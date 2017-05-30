Петербуржец вылепил из снега "нарушающий ПДД" спорткар

Петербуржец в одном из дворов Царского Села вылепил из снега спорткар, который "нарушил ПДД". Местные жители запечатлели и выложили снежный автомобиль в социальных сетях 9 января.

Неизвестный скульптор вылепил на детской площадке автомобиль практически в натуральную величину. Её гоночный корпус дополняют подвижные "дворники", деревянный спойлер и выразительные колёса. Жителям Санкт-Петербурга пока не удалось выяснить личность автора, однако его знакомые в сообществе пообещали, что в скором времени белое творение приобретет цвета после покраски вечером, если к тому времени ребята не повредят его.

Пользователи соцсети восторженно отзываются о скульптуре. Они в шутку отмечают, что владелец автомобиля припарковал его в неположенном месте, и предлагают вызвать дорожных инспекторов. По словам родителей, дети также приятно удивлены зрелищем.