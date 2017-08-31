В Красноярске между водителями произошел вооруженный конфликт

Один человек пострадал в результате вооруженного конфликта между водителями в Кировском районе Красноярска. Причину и обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.

Заявление о перестрелке между водителями двух легковых автомобилей сегодня поступило в местное управление полиции. Очевидцы заявляют, что мужчина выстрелил из травматического оружия в водителя автомобиля Toyota Camry, а после скрылся. В результате перестрелки пострадавшего автолюбителя пришлось госпитализировать в больницу.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением обстоятельств происшествия непосредственно на месте инцидента.