Китаянка устроила проводникам поезда скандал из-за опоздавшего мужа

Китаянка устроила скандал с проводниками поезда на вокзале города Хэфей из-за опоздавшего мужа. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Семейство перепутало вокзалы и по этой причине не успели вовремя собраться в вагоне, отправлявшемся к Гуанчжоу. Супруга и дочь успели взойти до официального времени отбытия, однако у главы семейства возникла заминка при проверке билетов.

В связи с этим женщина препятствовала работе сотрудников железной дороги и не позволяла им закрыть двери. Она наотрез отказывалась уезжать без мужа и настойчиво удерживала дверной проем до прибытия своего мужчины. В итоге он добрался до перрона и семья отправилась в полном составе. Однако после появления ролика в социальных сетях скандалистку отстранили от работы в школе, где она занимала должность учителя.