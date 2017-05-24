В Кургане дети помогли полицейским найти преступника

Курганский грабитель ограбил пенсионерку, но бдительные дети помогли поймать злоумышленника. 82-летнюю жительницу Кургана ограбил молодой человек.

Прямо на улице он забрал у нее пакет, в котором находились медикаменты, денежные средства в размере 800 рублей и ключи от квартиры. Сотрудники патрульно-постовой службы смогли задержать правонарушителя по горячим следам, благодаря гуляющим детям. Они, в свою очередь, видели все происходящее и указали на направление, куда побежал преступник. После установления личности оказалось, что грабителю 35 лет и он уже имеет за плечами опыт воровства. Все украденное у старушки у него забрали. По случившемуся происшествию возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 4-х лет тюрьмы.