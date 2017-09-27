В Вене испортили краской памятник советским солдатам на площади Шварценбергплатц. Об этом рассказали Булат Хайдаров, пресс-атташе российского посольства.

Он рассказал, что согласно предварительной версии акт вандализма произошел ночью 10 января. Посольство Российской Федерации отправило в австрийское МИД ноту протеста. Булат Хайдаров пообещал, что позже представительство России обнародует официальный комментарий относительно сложившейся ситуации.

Тем временем, президент Александер Ван дер Беллен заявил, что сожалеет из-за осквернения мемориала. Об этом сообщил посол РФ Дмитрий Любинский. По его словам, эмоции лидера Австрии были искренними.

Неизвестные злоумышленники брызнули на одну из граней памятника черной краской, из-за чего образовались заметные потеки. Ранее, в 2012, 2014 и 2015 годах его уже пачкали аналогичным образом.