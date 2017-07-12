В Курганской области односельчанин обокрал соседа на 8 овец

К работникам полиции поступило обращение от жителя деревни Плотниково Курганской области. Мужчина сообщил, что у него пропали 8 овец.

Он сообщил, что из надворных пристроек его собственного частного дома было украдено восемь овец, что в денежном эквиваленте составляет более 27 тысяч рублей. Правоохранители выехавшие на место преступления, внимательно осмотрели территорию и нашли следы автомобиля, которые привели их к одному из соседних домов. После обыска, сотрудники Курганской полиции смогли найти только шесть овец. На вопрос, откуда овцы, хозяин дома ответил, что приобрел их за 6000 рублей у неизвестного мужчины. Все сложившиеся обстоятельства были против подозреваемого. Личность его установлена и возбуждено уголовное дело. Судьба двух других овец оказалась в руках у знакомого мошенника, которому он их продал за 3000 рублей.