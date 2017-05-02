В Кирове пенсионерка отдала прохожему 150 тысяч рублей

В Кирове пенсионерка отдала мошеннику 150 тысяч рублей. Об этом преступном факте поведали следователи местных внутренних органов.

В отделение полиции обратилась 66-летняя жительница Кирова. Она рассказала, что не так давно пострадала от неизвестного мужчины. По ее словам, злоумышленник подошел к ней на улице и представился другом ее сына.

Затем мужчина попросил передать для своего сына денежную сумму в размере 50 тысяч рублей. Женщина, не сомневаясь в правдивости слов мужчины, зашла в банк и тут же передала указанную сумму денег незнакомцу.

Через несколько дней «друг семьи» вновь связался с пожилой женщиной. На этот раз он заявил, что не хватает денег на покупку автомобиля, поэтому нужно перечислить еще сто тысяч рублей. Пенсионерка вновь порадовала мошенника своей щедростью.

В ходе оперативных мероприятий удалось выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался нигде неработающий 36-летний местный житель. Сам подозреваемый уже сознался в содеянном и ожидает наказания.