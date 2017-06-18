Костромич решил сэкономить, а остался без денег и принтера

При покупке 3D-принтера в два раза дешевле, костромич не проверил продавца. В итоге он остался без принтера и без 150000 рублей.

Житель Костромы увидел на сайте объявление о продаже 3D-принтера бывшего в употреблении. Ему понравилась цена, она была намного ниже рыночной. Не долго думая он решил, что продавец не владеет ситуацией на рынке, а значит такое выгодное приобретение не стоит откладывать. Так он перевел денежную сумму в размере 150 тысяч рублей. Продавец не стал задерживаться в сети, а просто бесследно исчез. По факту происходящего возбуждено уголовное дело и правоохранители устанавливают личность мошенника. Обманутым покупателем оказался владелец местной ювелирной фабрики, который планировал печатать на этом принтере модели своих изделий.