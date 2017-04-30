Женщина кормила ребенка грудным молоком с алкоголем

Сорокалетняя кировчанка, которая меньше чем пол года назад стала матерью, кормила малютку грудным молоком после принятия вовнутрь алкоголя.

Своих материнских обязанностей она совсем не выполняла, могла оставить кроху в неотапливаемой комнате. Физическое развитие девочки для матери оставалось на последнем месте. После проведенного обследования, девочку забрали у женщины. Здоровье малышки признали неудовлетворительным. Из-за этого органы опеки и попечительства пристроили девочку в детское учреждение. Там ребенку оказали должную медицинскую помощь. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 1 год.