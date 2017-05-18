В Ревде трое детей чуть не сгорели из-за гирлянды, пока мать искала мужа

В Ревде, расположенном на западе Екатеринбурга, вспыхнула квартира, в которой находилось трое детей. Мать-одиночка не проследила за гирляндой, которая и стала причиной возгорания.

Младшей девочке всего 9 месяцев, а старшим её братьям 2 и 6 лет соответственно. На данный момент точно не установлена причина возгорания, но старший помощник СУ СКР Александр Шульга акцентировал внимание на том, что вероятно это произошло из-за гирлянды, установленной на новогодней ёлке в квартире.

Матери-одиночки в момент происшествия дома не было, и маленькие дети самостоятельно звали на помощь. Пожарные службы прибыли на место возгорания всего за 9 минут. Пострадавшие дети были доставлены в больницу. Соседи сообщают, что мать выпивала и часто водила мужчин к себе домой.