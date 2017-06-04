В Сочи столкнулись 9 автомобилей из-за гололеда на объездной дороге. В крупной аварии никто не пострадал.

10 января утром жители курортного российского города стали очевидцами серьезной аварии, которая произошла недалеко от центральной части Сочи. Сообщается, что основной причиной автокатастрофы стали гололедные явления – они покрыли трассу тонким слоем льда, что полностью ощутили на себе теплолюбивые водители Краснодарского края.

Последствия ДТП успели снять на видео. Этот ролик с видеофактами ДТП набирает популярность в Сети. Сотрудники ГИБДД пояснили, что первыми столкнулись на дороге автомобили Toyota и ВАЗ, а затем по цепочке врезались друг в друга еще семь транспортных средств. Примечательно, что никто серьезно в этой аварии не пострадал, так и не обратившись за помощью к врачам.