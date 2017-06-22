Челябинскому медцентру грозит штраф за "рекламу" врачей

Как информирует в пресс-центр Челябинского УФАС, в середине осени прошлого года в антимонопольную службу обратился местный житель. Гражданин утверждал, что во время одного из эфиров интернет-радио была распространена некорректная информация о медицинском центре «Источник».

В рекламе рассказывалось, что в данном медицинском учреждении свою деятельность осуществляют «Пожалуй, лучшие врачи Челябинска». При этом в информационном сообщении не уточнялось каким образом работа специалистов в лучшую сторону отличается от их коллег. В качестве защиты не предъявленные претензии к центру ООО «Поликлиника» предоставило дипломы подтверждающие их победы в конкурсах «Клиника года 2016. Южный Урал» и аналогичный образец за 2017 год. Но в самой рекламе во время эфира на радио данная информация не прозвучала. Не помогла рекламодателю и вставка в сообщении «Пожалуй», это слово лишь акцентирует на преимуществе врачей центра над своими коллегами, из других учреждений посчитали в ведомстве.

На основании проведенной работы, в отношении рекламодателя было заведено уголовное дело по пункту 1 части 3 «Закона о рекламе».