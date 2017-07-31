Под Калининградом мужчина угнал 2 трактора за день

В Калининградской области мужчина угнал 2 трактора за один день. Местный житель намеревался вытащить свой автомобиль из кювета.

Новогодние праздники начались для двух жителей одного из районов Калининградской области России не очень хорошо. Жительница поселка утром не смогла обнаружить на территории своего хозяйства трактор. Она немедленно обратилась за помощью в правоохранительные органы региона.

Через некоторое время в участок пришла еще одна женщина, которая также лишилась на Новый год сельхозтехники. Оказалось, что во всем виноват местный житель. Ему не так давно исполнилось 25 лет и он решил хорошо провести время и покататься на собственном легковом автомобиле. Однако через некоторое время угодил в кювет.

Чтобы вызволить свою «ласточку» из плена необходимы были кардинальные меры. Он решил воспользоваться трактором. Первая машина не смогла доехать до пункта назначения. Тогда мужчина нашел вторую машину и также временно угнал ее. Автомобиль удалось вытащить из канавы, но теперь автоугонщику грозит уголовное наказание.