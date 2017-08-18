В Иркутске неизвестный ограбил салон МТС на Депутатской

В Иркутске разыскивают неизвестного мужчину, который совершил ограбление салона сотовой связи МТС. Инцидент произошел 10 января на улице Депутатская. Нападающий угрожал сотруднику салона предметом, похожим на пистолет.

Представители Главного управления МВД России по Иркутской области сообщают о случае ограбления салона сотовой связи МТС в административном центре. Согласно предоставленным ими данным, неизвестный зашел в магазин днем. Он был одет во все черное, на голове был капюшон, а лицо закрывала медицинская маска. Вначале он прошел к стойке продавца, однако увидел, что в помещении еще есть люди и отошел к витринам. Какое-то время он разглядывал гаджеты на полках, а после снова подошел ближе к продавцу и достал предмет, похожий на пистолет. Угрожая им, он начал требовать денег.

В сети появилось видео, которое правоохранители изъяли с камер наблюдения. Не известно, удалось ли злоумышленнику что-то забрать. Когда он достал оружие, сотрудник магазина не растерялся и бросил в него стул. От неожиданности тот растерялся и убежал. Пока что нахождение его остается неизвестным, его личность также не раскрыта.