В Нальчике дорожного нарушителя отыскали по видео в соцсетях

В Нальчике полиция отыскала и оштрафовала нарушителя дорожного движения, воспользовавшись видео из социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кабардино-Балкарии.

По словам правоохранителей, несколько дней назад один из пользователей Интернета опубликовал запись с видеорегистратора. На ней запечатлено, как водитель внедорожника черного цвета срезал путь на улице Мальбахова. При этом он пересек "островок" безопасности из газона и повредил бордюр.

Инспекторы изучили свидетельство правонарушения и начали искать подозреваемого. Выяснилось, что иномаркой управлял 39-летний мужчина, проживающий в Баксанском районе. Он признался в содеянном и сообщил, что торопился в связи с важным происшествием. Сотрудники ГИБДД выписали штраф и оформили административный протокол.