На Камчатке 9-летняя девочка сломала позвоночник на батуте

В Камчатском крае 9-летняя девочка сломала позвоночник, прыгая без присмотра инструкторов на батуте. Инцидент произошел осенью прошлого года.

Представители Следственного комитета РФ инициировали полномасштабную проверку организации, предоставляющую услуги по спортивным развлечениям.

Сообщается, что несчастный случай произошел еще осенью прошлого года в Петропавловске-Камчатском.

Девочка девяти лет прыгала на батуте в специальном помещении, при этом она осталась без помощи инструктора и позволила себе непозволительные элементы акробатики. В одном из них она неверно приземлилась, из-за чего нанесла себе травмы позвоночника. Медики квалифицировали подобные травмы как тяжелые. В отношении учреждения и родителей девочки было начато расследование.

В настоящее время идет допрос всех причастных к эпизоду сотрудников. По результатам расследования СК РФ будет принято процессуальное решение о привлечении тех или иных лиц к ответственности по законодательству страны.