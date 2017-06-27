Мужчину из Вологодской области подозревают в распространении детского порно

В Вологодской области мужчину из поселка Вохтога Грязовецкого района подозревают в распространении детской порнографии. Об этом уведомили в пресс-службе регионального СУ СК.

Следователи имеют основания полагать, что весной прошлого года местный житель 34 лет отправил двум пользователям социальной сети гиперссылки на ресурс, где размещены видеоролики сексуального характера с участием лиц, младше четырнадцати лет. Три порнографических видео опубликовали неизвестные.

Правоохранители расследуют обстоятельства дела с целью привлечь виновного к уголовной ответственности. Если факт распространения подтвердится на суде - подозреваемого могут посадить за решетку на 10 лет. Минимальный срок, который за подобное преступление предусматривает УК РФ - 3 года.