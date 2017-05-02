Под Воронежем пенсионерка отдала мошенникам 243 тыс рублей

В Воронежской области пенсионерка отдала мошенникам 243 тысячи рублей. Злоумышленники смогли обмануть 87-летнюю женщину.

Престарелая жительница одного из районов Воронежской области впустила переночевать приятную на вид женщину. После того, как незнакомка проснулась, они вместе с бабушкой начали пить чай, за чашкой которого она рассказала «по-дружески», что ждет население России в ближайшем будущем.

В частности, женщина пояснила, что вновь проводится денежная реформа, в результате которой ей необходимо срочно поменять все деньги старого образца на новый, иначе она лишится всех накоплений. Доверчивая селянка так и сделала. Она отдала ей все накопленные средства в размере 243 тысяч рублей.

Незнакомка обязалась помочь с обменом купюр. Необходимо лишь доехать до ближайшего банка, а он находится в районном центре. После того, как мошенница вышла из дома старушки, ее больше никто не видел. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, то обратилась за помощью в поимке преступницы в правоохранительные органы.