В Волгограде сожитель облил женщину соляркой и хотел поджечь

В Волгограде сожитель чуть ли не поджог 44-летнюю гражданскую жену из-за ревности. Сообщается, что в ходе ссоры мужчина обвинил возлюбленную в измене, облил соляркой и хотел поджечь.

Неприятная история произошла в Волгограде 29 декабря 2017 года. Накануне праздников женщина вместе со своими коллегами собралась на корпоративе. В самый разгар веселья за ней приехал сожитель. Он увидел, что его возлюбленная флиртует с другим мужчиной и поспешил забрать ее домой. Когда они приехали, мужчина устроил ей серьезную сцену ревности. Он был так зол, что достал канистру с соляркой и начал лить ее ей на голову. От страха женщина выбежала на улицу и вызвала правоохранителей.

Прибывшие по вызову, сотрудники ведомства задержали подозреваемого. Позже он признался, что слова его гражданской жены являются правдой. Теперь его дело передано в суд для вынесения приговора.