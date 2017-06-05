В Воронеже закрыли наркопритон в квартире

В своей квартире безработный 29-летний воронежский наркоман устроил наркопритон. Сотрудникам правоохранительным органов удалось выявить его и закрыть.

По информации сотрудников полиции, с ноября по декабрь 2017 года его посещали лица различных возрастов где они совместно готовили и применяли смеси наркотического характера. За то, что парень предоставлял место, где можно принять дозу, наркоманы давали ему наркотические вещества. В правоохранительные органы поступила информация о наркопритоне, где и произошла задержка владельца квартиры. Парень нигде не трудится, в его портфеле есть судимости за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Сотрудникам полиции арестованный предоставил признательные показания. По факту возбуждено уголовное дело за организацию и содержание притонов. Максимум, что может получить правонарушитель – 4 года лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде.