В Москве скончался подросток из-за инфекции в многодетной семье. Подросток 17-ти лет умер, двое родственников находятся в больнице.

Странный случай заражение инфекционным заболеванием был зафиксирован среди членов многодетной семьи в одном из районов российской столицы. Сообщается, что дети почувствовали резкое ухудшение здоровья 4 января, но несколько дней родители не придавали этому факту большого значения. Все списали на сезонное простудное заболевание.

У 17-летнего подростка, который являлся старшим сыном в многодетной семье, постоянно кружилась голова, его тошнило, а силы его покидали на глазах. На пятый день болезни вызвали на дом специалиста, который не смог поставить диагноз и наотмашь предложил родственникам в случае ухудшения самочувствия вызывать «скорую».

Так родители и поступили всего через несколько часов, когда подросток потерял сознание. В больнице выяснилось, что он находится присмерти. Через некоторое время в отделении реанимации юноша скончался. Медики определили, что у него могли наступить осложнения после кишечной инфекции, а к смерти привел отек легких.