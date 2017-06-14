В Китае умер 54-летний турист из Красноярска. Мужчина скончался во время долгого стояния в очереди за билетами.

Семья из Красноярска перед Новым годом решила посетить с туристической поездкой набирающий популярность китайский курорт Санья. Глава семейства улетел заграницу вместе с супругой и взрослой дочерью.

К 31 декабря российские граждане планировали прибыть в родной город и ожидали своей очереди на вылет в местном аэропорту. Внезапно 54-летний мужчина почувствовал себя плохо. Ему вызвали в срочном порядке «Скорую помощь». Медики добирались до больного около получаса, затем примерно столько же машина ехала до больницы. В международном аэропорту не нашлось профессиональных медиков, и по пути в лечебное учреждение мужчина умер.

Сообщается, что за оперативную помощь с семьи, потерявшей мужа и отца, взыскали почти 40 тысяч рублей. Тело остается на территории Китая. Чтобы его возвратить в Россию страховой компании необходимо заплатить полтора миллиона рублей. Родственники уже начали собирать положенную сумму через социальные сети.