В Апатитах водитель угнанного БТР протаранил магазин
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В Мурманской области водитель на угнанном бронетранспортере протаранил магазин в Апатитах. Об этом 10 января объявили в пресс-службе областного ГИБДД.

 Как сообщают правоохранители, мужчина угнал БТР со стоянки автошколы и направился в город через лес. Добравшись до улицы Северной, он врезался в иномарку, а затем разбил витрину торговой точки. После этого предполагаемый злоумышленник выбрался из бронированного транспорта и пошел к стелажам, где и был задержан без сопротивления с похищенной бутылкой вина.

Полицейские предполагают, что задержанный находился в нетрезвом состоянии. Позже стало известно, что около недели назад его уже ловили после угона КамАЗа со стоянки Кольского научного центра. По факту преступлений против потенциального угощика возбудили уголовное дело.

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Александр Лубяной
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