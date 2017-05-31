Пенсионерка из Липецка 3 дня пролежала без воды и еды

Пенсионерка из Липецка 3 дня пролежала в собственной квартире без воды и еды. Оказалось, что 82-летняя женщина сломала ногу и не могла пошевелиться.

Спасательный отряд города Липецк рассказал, что накануне им пришлось вскрывать двери квартиры, где проживала престарелая одинокая женщина. Известно, что у 82-летней пенсионерки не было родственников, поэтому с ней держала постоянную связь единственная подруга.

Она звонила ей по телефону несколько дней подряд, однако никто так и не отвечал на звонки. Приготовившись к самому прискорбному, женщина сообщила о ситуации спасательной бригаде. Было принято решение открывать квартиру специальными приспособлениями.

Когда спасатели вошли в жилое помещение, они увидели, что на полу комнаты лежит пожилая женщина. Она была в сознании и пояснила, что внезапно упала после того, как у нее закружилась голова. При падении она серьезно повредила ногу, да так, что не могла ни встать, ни доползти до телефона. На протяжении нескольких дней пенсионерка оставалась без воды и еда и ждала, пока ее придут и спасут.